Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал президента РФ Владимира Путина нацистом во время выступления в Музее национальной армии в Челси.

Об этом сообщает The Guardian

Он упомянул о русских солдатах, погибших во время Второй мировой и продолжил:

"Я думал о масштабах страданий по всему Советскому Союзу, а также о том, как страдания использовались тогда, как и сейчас - чтобы прикрыть неадекватность тех, кто правит в безопасности и комфорте из-за кремлевских стен наверху и в генштабе рядом".

По словам Уоллеса "Путин и его окружение - настоящие нацисты".

"Очень возможно, что Украина разобьет российскую армию", — заявил Уоллес.

Ранее мы писали, что Великобритания выделит дополнительно $1,6 миллиарда (1,3 млрд фунтов) на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщил глава Минфина Соединённого Королевства Риши Сунак.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.