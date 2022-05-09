Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес считает вполне возможным, что "Украина разобьет российскую армию", призвав президента России Владимира Путина смириться с тем фактом, что Москва проиграла в долгосрочной перспективе.

"Вполне возможно, что Украина сломит российскую армию до такой степени, что им придется либо вернуться к дофевральским временам, либо им придется эффективно сворачиваться", — сказал Уоллес в Музее национальной армии в Лондоне.

"Он (Путин) должен смириться с тем, что он проиграл в конечном счете, и он абсолютно проиграл. Россия уже не та, что была раньше", - заявил Уоллес.

Ранее в британском Минобороны заявили, что неудача российского оружия на поле боя может стать толчком для британской военной промышленности.

Напомним, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.