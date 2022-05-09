Глава Минобороны Британии считает "очень возможным, что Украина разобьет армию РФ"
Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес считает вполне возможным, что "Украина разобьет российскую армию", призвав президента России Владимира Путина смириться с тем фактом, что Москва проиграла в долгосрочной перспективе.
"Вполне возможно, что Украина сломит российскую армию до такой степени, что им придется либо вернуться к дофевральским временам, либо им придется эффективно сворачиваться", — сказал Уоллес в Музее национальной армии в Лондоне.
"Он (Путин) должен смириться с тем, что он проиграл в конечном счете, и он абсолютно проиграл. Россия уже не та, что была раньше", - заявил Уоллес.
Ранее в британском Минобороны заявили, что неудача российского оружия на поле боя может стать толчком для британской военной промышленности.
Напомним, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.