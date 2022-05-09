В британском Минобороны считают, что неудача российского оружия на поле боя может стать толчком для британской военной промышленности.

Об этом со ссылкой на чиновника британского ведомства пишет The Times.

"Неудача российского оружия на поле боя может стать толчком для британской военной промышленности", - сообщил изданию Роб Джонсон, возглавляющий управление министерства по общей оценке и анализу.

По его мнению, "плохие характеристики российского оборудования заставят страны пересмотреть свои оборонные контракты".

А это даст Британии возможность продавать оружие и технику странам, которые полагались на арсенал советских времен.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.