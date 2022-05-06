Украинские военные могли бы дать урок британским военнослужащим. Британцы внимательно изучают ошибки РФ в украинской войне.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Times.

"То, как они воевали в трех или четырех районах, как они применяли средства радиоэлектронной борьбы, как развертывали противовоздушную оборону, как они использовали слабость России, — все это важно для нас", - сказал министр.

По словам Уоллеса, британские войска ежедневно учатся на ошибках армии РФ. Он добавил, что война выявила пределы ее оснащения и возможностей.

Ранее главнокомандующий ВСУ Залужный пообещал американцам поделиться военным опытом.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.