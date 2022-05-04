Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу по гарантиям безопасности с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, советником Премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивеном Лавгроувом, советником федерального канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером. Об этом сам Ермак сообщил у себя в Telegram.

"Мы продолжили обсуждение вопроса будущих гарантий безопасности для Украины. Я подчеркнул, что Украина заинтересована в получении четких и конкретных гарантий, потому что сейчас мы столкнулись с российской агрессией", - сообщил он.

Кроме того, отдельной темой во время встречи была эвакуация людей из Мариуполя и Азовстали.

"Вчера нам удалось встретить в Запорожье 156 человек, которых мы эвакуировали 1 мая", - сообщил Ермак.

Скриншот: Telegram/Андрій Єрмак

Ранее мы писали, что гарантии безопасности для Украины, по версии члена украинской переговорной делегации Михаила Подоляка, должны быть более строгим аналогом 5-й статьи НАТО, согласно которой если на страну-член НАТО нападают, весь остальной Альянс должен ее защитить. В качестве гарантов рассматриваются сильные с военной точки зрения страны, у которых есть ядерное оружие - Великобритания, США, Франция. Но, по словам Подоляка, к договору может присоединиться больше стран. Например, это предлагали Польше, а также рассматривают как одного из гарантов Китай.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.