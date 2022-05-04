В Великобритании местную схему размещения украинских беженцев используют склонные к насилию мужчины, чтобы наладить контакт с женщинами-беженками.

Об этом сообщает ВВС.

По информации издания, мужчины, которые ранее привлекались к ответственности за насилие, отправляют сообщения женщинам в Фейсбук-группы, специально созданные для связи беженцев с желающими их принять.

Некоторые беженцы также стали бездомными после разрыва отношений с принимающей стороной или из-за того, что жилье не было должным образом проверено, рассказывает ВВС.

Однако британский правительственный чиновник заверил, что власти приняли меры безопасности против подобных случаев. К ним относятся проверка биографических данных всех принимающих украинцев людей до выдачи виз и по крайней мере одно посещение таких граждан уполномоченными чиновниками.

"В марте правительство объявило, что схема позволит любому принять у себя семью или отдельного человека, если они согласятся на проверку жилья, наличия судимостей и других биографических данных. В ответ отдельные лица создали многочисленные группы в Фейсбуке, которые стали одним из основных способов связи беженцев и принимающей стороны", - пишет издание.

Глава одной из благотворительных организаций считает схему предоставления жилья украинцам опасной и сказала, что "шокирована отсутствием гарантийных проверок".

А в апреле агентство ООН по делам беженцев выразило обеспокоенность по поводу этой системы, подчеркнув "необходимость наличия адекватных гарантий и мер проверки против эксплуатации людей".

Источник сообщил ВВС, что до 30% всех зарегистрированных потенциальных "спонсоров" беженцев - это одинокие мужчины старше 40 лет, причем большинство из них предлагают принять у себя одиноких женщин в возрасте от 20 до 30 лет.

А в одной Фейсбук-группе, созданной для помощи украинским беженцам, BBC нашла потенциального спонсора, который живет в однокомнатной квартире и публикует многочисленные предложения принять у себя молодых женщин. Хорошо знающий его человек утверждает, что у "спонсора" было несколько судимостей, в том числе за кражу со взломом и хулиганство.

Другой мужчина из Манчестера присоединился к нескольким группам в соцсети и предлагал свободную комнату группе молодых незамужних украинских женщин. Он также был пользователем сайта знакомств Single Ukrainian Women.

А при проверке еще одного мужчины выяснилось. что на него поступали многочисленные жалобы за домашнее насилие и домогательства.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Польше беженцы из Украины получили право на бесплатную медпомощь наравне с поляками.

Также мы сообщали, что в Вене с 1 июня отменяется бесплатная парковка для автомобилей с украинскими номерами.