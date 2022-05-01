С 1 июня в Вене отменяется бесплатная парковка для автомобилей с украинскими номерами. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

До этого водители с украинскими номерами, во множестве прибывшие в Австрию после начала войны, имели возможность парковать в Вене собственный автомобиль без разрешения на парковку. Срок действия этого решения истекает в конце мая. С 1 июня автомобили с украинскими номерами будут нуждаться в парковочном стикере, которые выдаётся при условии официальной регистрации по месту жительства.

Согласно постановлению ответственного федерального министерства от 21 апреля 2022 года, автомобили с украинскими номерами могут использоваться в Австрии в течение одного года без перерегистрации.

Напомним, по состоянию на 23 апреля количество беженцев, выехавших из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, составило 5 186 744 человека.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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