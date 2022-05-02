Украина получила большой грант из целевого фонда Всемирного банка. В страну поступят 495 млн евро, которые не требуют возврата. Вырученные деньги Украина направит на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Средства направили в рамках первых изменений в Соглашение о гранте Целевого фонда доноров. В Государственный бюджет поступили средства от США (около 463 млн. евро), Норвегии (около 20,5 млн. евро) и Австрии (около 10 млн. евро).

Кроме того, добавили в Минфине, в настоящее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в размере 500 млн дол.

Напомним, что ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что общие потери экономики Украины в результате войны достигли 600 миллиардов долларов.

"Страна" писала, что Украина согласовала с западными партнерами выделение ими $5 млрд финансирования ежемесячно.

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