Президент США Джо Байден заявил, что новые запрошенные у американского Конгресса деньги пойдут в том числе на новые поставки артиллерии, бронетехники, противотанковых вооружений и систем ПВО для Украины.

Об этом Байден сказал на брифинге в четверг, 28 апреля.

Американский президент уточнил, что поставки вооружения в Украину идут с рекордно высокой скоростью.

Кроме того, Байден заверил, что США будут продолжать поставлять оружие Украине, пока РФ ведет свою незаконную войну.

Напомним, президент США запросил у Конгресса 33 млрд долларов для помощи Украине и пообещал поставки оружия до конца войны.

Ранее мы писали, что Байден планирует изымать активы предпринимателей РФ и отправлять их на нужды Украины.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.