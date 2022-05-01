С начала полномасштабной российско-украинской войны из Польши в Украину выехали около 1 млн человек. При этом через польскую границу в Польшу и другие страны выехали 3,076 млн человек.

Об этом сообщает пограничная служба Польши.

В последние дни возвращаются в Украину больше человек, чем уезжают из нее. Так, вчера вернулись через польскую границу 26 800 человек, выехали - 23 500.

По данным укркаинской Госпогранслужбы, поток на въезд в Украину 30 апреля был максимальным с начала полномасштабного вторжения России. При этом количество выехавших 30 апреля остался на уровне предыдущего дня 0 38 тыс. граждан. 23 тыс. из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Ранее "Страна" писала, что Польша и Чехия обратятся к Еврокомиссии за новыми средствами, чтобы помочь им справиться с наплывом беженцев из Украины.

Также мы рассказывали, что Германия планирует с июня улучшить социальную поддержку украинских беженцев. Сейчас украинцы получают в районе 300 евро в месяц на человека как искатели убежища. А в случае принятия законопроекта с 1 июня украинцы, получившие вид на жительство, будут получать такую же социальную помощь, как и немецкие безработные, - от 450 евро. Вид на жительство также дает разрешение на работу без ограничений.