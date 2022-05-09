Российские запасы высокоточных боеприпасов сильно истощены, поэтому РФ вынуждена использовать в Украине легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и легче перехватываются.

Об этом сообщает британская разведка.

"В начале своего вторжения в Украину Россия публично заявляла о своей способности наносить точечные удары и ограничивать побочный ущерб. Сообщалось, что таким образом украинские города будут в безопасности от бомбардировок. Однако, поскольку конфликт продолжается дольше довоенных ожиданий РФ, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, сильно истощены", - пишет разведка Британии.

По данным разведки, РФ, скорее всего, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие.

"Вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить крупномасштабные высокоточные удары. Россия подвергла украинские города и поселки интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, почти не заботясь о жертвах среди гражданского населения", - сообщает разведка.

Напомним, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.