Украинское командование публикует фото разбитой российской переправы через Северский Донец около села Белогоровка в Луганской области.

За это село уже несколько недель ведутся ожесточённые бои, поскольку армия РФ пытается выйти на трассу Бахмут-Лисичанск и отрезать Луганскую область от остальной Украины.

На фото виден разрушенный пантон и много подбитой техники.

Ранее в Минобороны РФ заявили о выходе войск на границу Луганской области. Но губернатор Сергей Гайдай опроверг.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.