Россияне снова ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области. Зафиксировано несколько "прилетов".

Об этом сообщает губернатор Дмитрий Лунин.

Также взрывы были слышны в Полтавском районе.

По его информации, было выпущено четыре ракеты.

А советник главы МВД Антон Геращенко пишет, что по Кременчугскому НПЗ наносилось не четыре, а семь ударов. Одна ракета упала около железнодорожных путей.

Позже губернатор Лунин уточнил информацию по ракетному удару по Кременчугу - ракет было не 4 и не 7, а от 8 до 12.

Ранее Лунин заявлял, что Кременчугский НПЗ полностью разрушен и не заработает как минимум до конца года.

Также вчера войска РФ нанесли ракетный удар по Полтавской области. Уничтожен инфраструктурный объект в Карловке.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.