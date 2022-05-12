Ситуация в Луганской области значительно ухудшилось. Об этом в утренней сводке сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Основное из сводки по данным на утро четверга, 12 мая:

Обстрелы усилились по всей линии фронта, идут сильные бои в Белогоровке, Камышевахе и на подступах к Северодонецку;

Под контролем Украины сейчас Северодонецк, Лисичанск, Горное с окресностями, часть Рубежного;

Белогоровка сейчас сдерживает российское наступление, украинские военные уже дважды разрушили понтонные переправы, и исходя из действий россиян - третий раз тоже будет;

В захваченной Попасной массово исчезают люди, проукраинские активисты;

Единственная дорога, которая сейчас соединяет Луганщину с "большой землей", находится под обстрелами. Поездки слишком рискованны;

На Луганщине нет электричества, воды, газа и мобильной связи. Захваченные населенные пункты полностью уничтожены.

Напомним, под Харьковом враг обстрелял из РСЗО два населенных пункта. Есть погибшие и раненые.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.