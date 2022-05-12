В Харьковской области враг обстрелял из систем залпового огня (РСЗО) поселок Малая Даниловка. Также утром в четверг, 12 мая, обстрелу подверглись Дергачи. Известно, что там один человек погиб, три - пострадали.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он призвал местное население соблюдать осторожность и не выходить на улицу без необходимости.

Отметим, вчера советник главы ОП Арестович заявил, что украинская армия приблизились к границам России под Харьковом и местами вышла на нее.

Напомним, войска РФ обстреляли Зеленодольск и Великую Костромку, там погиб человек и уничтожен энергетический объект.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.