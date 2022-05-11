В Центре общественного здоровья рассказали украинцам о том, что иногда человеческие чувства настолько сильны, что превращаются в подлинные "эмоциональные бури".

Это могут быть сильные эмоции, болезненные воспоминания и страхи. В случае эмоциональной бури для человеческой психики нужно "заземлиться".

Заземление - техника, которая помогает людям оставаться в текущем моменте тут и сейчас.

В Центре общественного здоровья также дали ссылку на видео от ВОЗ о том, как справляться с такими бурями.

Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров'я

Напомним, что мы опубликовали советы психологов о том, как бороться со страхом во время войны. Там специалисты также советуют "заземлиться" и рассказывают о разных методах решения эмоциональных проблем.

Также "Страна" рассказывала о том, как отвлечь ребенка от ужасов войны, помочь им снять стресс и облегчить тревогу. По мнению медиков из Центра общественного здоровья Украины, лучшее средство, чтобы отвлечь ребенка и помочь ему пережить некоторые психологически трудные моменты - простые физические упражнения, которые нормализуют дыхание и помогают расслабиться. В статье описаны основные методики и дан мануал выполнения с ребенком.