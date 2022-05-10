Острые кишечные инфекции - наиболее распространенные инфекционные болезни, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Болезнь вызывают бактерии или вирусы, которые попадают в организм человека с зараженной пищей, водой или просто через грязные руки, предметы окружающей среды, с которыми тесно контактирует человек. Чаще возбудители находятся в сырой пище животного происхождения (мясе, яйцах, молоке, рыбе), немытых фруктах и ​​овощах.

Наиболее распространенные симптомы острых кишечных инфекций – слабость, повышение температуры, боль в животе, рвота и диарея. При первых проявлениях рекомендуется немедленно обращаться к врачу.

Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья в Facebook, где врачи обнародовали полный перечень правил, который позволит уберечься от пищевых отравлений и острых кишечных инфекций:

Поддерживайте чистоту. Перед приготовлением любого блюда нужно мыть руки с мылом. Чистая посуда и другие кухонные принадлежности, используемые при приготовлении блюда. Отделяйте сырую пищу от готовой. Бактерии, часто становящиеся причиной ОКИ, любят "жить" в сыром мясе и морепродуктах. Помните об этом! Используйте отдельные ножи и разделочные доски для обработки сырых продуктов и тщательно мойте руки. Чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми продуктами, храните их в закрытой посуде или контейнерах. Тщательно готовьте еду. Еда становится безопасной, когда во время приготовления температура внутри блюда становится достаточно высокой, чтобы уничтожить микробов. Молоко нужно кипятить. Яйца, мясо, рыбу и морепродукты следует тщательно подвергать термической обработке.

Для разных продуктов необходима разная температура, например:

63°С – для целых кусков говядины, свинины, телятины и баранины;

71°С – для мясного фарша из говядины и свинины;

74°С - для всей домашней птицы, включая куриный и индюшиный фарш;

74°С – для блюд с добавлением яиц;

63°С – для ветчины;

63°С – для рыбы.

Единственный способ определить правильно ли приготовленная пища – использовать пищевой термометр, поскольку ее безопасность оценить невозможно ни по цвету, ни по вкусу, ни по текстуре. Храните пищу при безопасной температуре. Не дольше чем через 2 часа после приготовления поместите пищу в холодильник или заморозьте ее. Не кладите горячую пищу в холодильник – подождите, пока из нее перестанет подниматься пар. Чтобы охладить еду побыстрее, можно поделить ее на маленькие порции. Температура холодильника должна быть +4°C или ниже, а в морозильной камере - ниже -15°C.

Не размораживайте продукты при комнатной температуре и воде, поскольку микроорганизмы начинают быстро размножаться в тех частях продукта, которые достигли комнатной температуры. Это необходимо делать медленно в холодильной камере и следить, чтобы талая жидкость не загрязнила другие продукты. Используйте безопасную воду и свежие продукты. Для приготовления блюд используйте чистую питьевую или очищенную воду. Выбирайте свежие и не испорченные продукты, следите за сроком годности при покупке. Тщательно мойте овощи и фрукты, особенно если будете подавать их на стол сырыми. Не используйте продукты, в которых истек срок годности.

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