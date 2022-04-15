Национальная система мониторинга качества РФ "Роскачество" исследовала модные среди сторонников здорового питания семена киноа 20 торговых марок по 486 параметрам. В упаковках нашли паразитов и кишечную палочку.

Результаты исследования опубликованы на сайте "Роскачества".

Богатые растительным белком семена киноа, которые в Европу попадают в основном из Перу, прочно обосновались в рекомендациях о питании и рационе тех, кто придерживается здорового образа жизни.

Однако их проверка на содержание белка, макро- и микроэлементов, наличие потенциально опасных веществ и достоверность маркировки показала плачевные результаты.

Так, в каждом четвертом исследованном киноа "Роскачество" обнаружило бактерии группы кишечной палочки.

Чтобы такие семена были безопасны, их обязательно нужно промывать и варить. При 60°С гибель бактерии наступает через 10 минут, при 100°С - мгновенно. К чести производителей, они все же предупреждают покупателей в инструкции, что семена необходимо варить.

А в киноа одного из брендов "Роскачество" выявило загрязненность вредителями - клещей в количестве 750 экземпляров на килограмм. Согласно техническому регламенту зараженность вредителями вообще не допускается.

Клещи обитают на мельницах, хлебопекарных заводах, магазинах и прочих постройках с хранящимися пищевыми запасами. Массовое размножение клещей приводит к тому, что зерно покрывается плесенью и портится. А плесень - это уже выработка миктоксинов, которые могут спровоцировать отравление.

Конечно, клещи погибнут при варке, однако сопутствующая порча, которая произошла в зараженном зерне или продукте, никуда не денется. Киноа, зараженное клещом, не пригодно для употребления в пищу. Такая продукция допускается для применения только на кормовые цели.

Кроме того, среди проверенных марок оказались семена с остаточными следами пестицидов и кадмия.

При выборе киноа эксперты рекомендуют покупать продукт в прозрачной упаковке.

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