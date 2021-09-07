За первые две трети 2021 года в Украине от укусов змей пострадали больше семидесяти человек, из них 24 - дети. При этом за тот же период прошлого года пострадали от нападения змей значительно меньше украинцев - 52 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ).

Итак, по состоянию на 31 августа 70 человек в Украине обратились к медикам после укусов змей, среди них 24 подростков до 17 лет и 27 женщин. При этом 9 человек обращались за помощью в августе, а больше всего украинцев пострадали с начала года во Львовской области (16), меньше всего - В Закарпатской и Киевской (по одному пострадавшему).

В прошлом году за аналогичный период времени от укусов змей пострадали 52 человек, а в 2019 году - 166 людей обратились к врачам из-за нападения гадов.

В ЦОЗ рассказали, как избежать змеиного укуса. В частности незнакомые предметы на природе не нужно брать руками, лучше использовать палку (ведь змея может прятаться в пне, под камнем, стогу сена, стволе дерева и т.д.). Перед тем как сесть на траву или облокотиться о дерево нужно проверить место и постучать палкой - чтобы отпугнуть возможную змею. Если встреча со змеей уже произошла, надо постараться спокойно отойти, не подходить близко и не прикасаться к рептилии. Кроме того, нужно надевать плотные брюки и высокие ботинки при походе на природу, такая одежда тоже может помочь избежать укуса.

Если все вышеперечисленные рекомендации не помогли и змея все же укусила человека, пострадавшего нужно как можно быстрее отвезти в больницу.

Напомним, в Ивано-Франковской области змеи покусали троих подростков. Дети попали в реанимацию.

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