Чтобы защитить глаза от длительного воздействия гаджетов и смартфонов, следует изменить привычку на дозированное пользование. Не задерживать долго глаза на экране телефона или компьютера и не пользоваться приборами в полулежащем положении, чтобы избежать сильной усталости глаз и синдрома "сухого глаза".

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Вот ряд правил, которые минимизируют ущерб гаджетам на глаза:

Слушайте новости в формате аудио и подкастов. Устройство отложите от себя и в то же время делайте другие дела;

При использовании устройства следите за дистанцией до глаз. Оптимальная удаленность от 45 до 60 см;

Настройте комфортный уровень яркости и контрастности экрана устройства;

Попробуйте правило 20–20–20: каждые 20 минут смотрите в сторону примерно на 20 метров или шагов вдаль в течение 20 секунд;

По меньшей мере за 2–3 часа перед сном не смотреть в дисплей;

Проконсультируйтесь с врачом по использованию очков с линзами, которые блокируют синее излучение электронных устройств;

Возьмите за правило физическую активность, чаще выходите на улицу, дышите свежим воздухом, делайте легкие упражнения.

Ходите к офтальмологу регулярно. Большое количество заболеваний глаз не имеет ранних симптомов.

Напомним, медики также рассказали украинцам, как спасти глаза от глаукомы.

Ранее в Минздраве рассказали украинцам о влиянии физической активности на продолжительность жизни.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.