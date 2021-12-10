В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, как всевозможные электронные устройства негативно влияют на зрение и дали советы, как избежать вреда для глаз при использовании гаджетов.

Об этом сообщает в Facebok в четверг, 9 декабря, ЦОЗ при Минздраве Украины.

В ЦОЗ объяснили, что длительное сиденье за ​​компьютером или планшетом приводит к сильной усталости глаз, нарушает слезотечение, вследствие чего развивается синдром "сухого глаза".

Вредное воздействие имеет также искусственный синий свет, излучаемый экранами электронных устройств.

В ЦОЗ добавили, что даже поза, в которой человек взаимодействует с гаджетом, может дополнительно влиять на зрение - если вы, например, пользуетесь гаджетом или читаете полулежа, нарушается кровообращение в шейном отделе позвоночника, и это не может не отразиться на работе органов, связанных со зрением.

В Центре общественного здоровья дали советы, как свести к минимуму воздействие гаджетов на органы зрения:

настройте на комфортный уровень параметры яркости и контрастности экрана устройства;

проконсультируйтесь с врачом по использованию очков с линзами, которые блокируют синее излучение электронных устройств;

во время использования устройство необходимо удерживать на расстоянии от глаз, оптимально, если это будет от 45 до 60 см;

старайтесь не смотреть на дисплеи гаджетов за 2–3 часа перед отходом ко сну;

попробуйте правило 20–20–20: каждые 20 минут смотрите в сторону примерно на 20 метров или шагов вдаль в течение 20 секунд;

возьмите за правило физическую активность, чаще выходите на улицу, дышите свежим воздухом, делайте легкие упражнения.

Кроме того, в ЦОЗ порекомендовали регулярно проходить осмотры у офтальмолога.

Как избежать негативного влияния гаджетов на органы зрения. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

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