Ранения, увеличение числа оперативных вмешательств, сексуальное насилие создают риск увеличения распространения ВИЧ-инфекции в Украине. Об этом предупреждают в Центре общественного здоровья, но успокаивают тем, что есть способы повлиять на это.

Один из способов предупреждения передачи ВИЧ является своевременное и правильное применение медикаментозной постконтактной профилактики.

Для этого необходимо как можно скорее (не позднее 72 часов после контакта) начать прием антиретровирусных препаратов.

Контакты, в результате которых потенциально могла произойти передача ВИЧ:

Незащищенные половые контакты: прежде всего половые контакты, сопровождающиеся насилием, повреждением или соскальзыванием презерватива.

К сожалению, с началом войны в Украине значительно увеличилось количество случаев сексуального насилия, вызванного российскими агрессорами.

К сожалению, с началом войны в Украине значительно увеличилось количество случаев сексуального насилия, вызванного российскими агрессорами. Контакты во время профессиональной деятельности (медицинские работники, работники правоохранительных органов, военнослужащие): ранение острыми инструментами, оружием, загрязненными кровью или другими потенциально опасными биологическими жидкостями.

В результате боевых действий увеличивается количество контактов с кровью людей с неизвестным ВИЧ-статусом. Также увеличивается количество оперативных вмешательств, что может привести к увеличению риска инфицирования ВИЧ.

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Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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