Медики напомнили украинцам об опасности заражения ВИЧ-инфекцией при ранениях или сексуальном насилии
Ранения, увеличение числа оперативных вмешательств, сексуальное насилие создают риск увеличения распространения ВИЧ-инфекции в Украине. Об этом предупреждают в Центре общественного здоровья, но успокаивают тем, что есть способы повлиять на это.
Один из способов предупреждения передачи ВИЧ является своевременное и правильное применение медикаментозной постконтактной профилактики.
Для этого необходимо как можно скорее (не позднее 72 часов после контакта) начать прием антиретровирусных препаратов.
Контакты, в результате которых потенциально могла произойти передача ВИЧ:
- Незащищенные половые контакты: прежде всего половые контакты, сопровождающиеся насилием, повреждением или соскальзыванием презерватива.
К сожалению, с началом войны в Украине значительно увеличилось количество случаев сексуального насилия, вызванного российскими агрессорами.
- Контакты во время профессиональной деятельности (медицинские работники, работники правоохранительных органов, военнослужащие): ранение острыми инструментами, оружием, загрязненными кровью или другими потенциально опасными биологическими жидкостями.
В результате боевых действий увеличивается количество контактов с кровью людей с неизвестным ВИЧ-статусом. Также увеличивается количество оперативных вмешательств, что может привести к увеличению риска инфицирования ВИЧ.
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