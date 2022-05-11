Как не подцепить клеща и что делать, если он все-таки укусил. Инструкция от медиков
Во время военного положения леса могут стать опасными местами для прогулки, ведь там бывают неразорвавшиеся снаряды. Но еще одна опасность - это клещи. Они могут переносить возбудителей как вирусных, так и бактериальных заболеваний. Медики из ЦОЗ рассказали, как уберечься от клещей:
- Позаботьтесь о соответствующей одежде для прогулки на природе: закрытая обувь и одежда, головной убор
- Для защиты воспользуйтесь отпугивающим аэрозолем, не забывайте использовать повторно
- На прогулке держитесь поближе к центру тропы и не заходите в травы
- Тщательно осматривайте себя и своих близких каждый час прогулки
- Сразу по возвращении домой еще раз осмотрите близких, детей и себя
- Дома постирайте и погладьте одежду и вещи, которыми пользовались на прогулке.
- Если на природу брали домашнего питомца - его также следует осмотреть наличие клещей.
Медики напомнили, что клещ может держаться на теле человека или животного до 12 суток. Взрослых присосавшихся клещей чаще всего замечают через 2-3 дня: на месте укуса появляются припухлость, зуд, покраснение, а сам клещ увеличивается в размерах.
Помните алгоритм действий, если вы обнаружили на теле клеща:
- Не давить
- Не вырывать
- Не заливать маслом или спиртом
- Обратиться в травмпункт, где вам помогут вытащить клеща и проконсультируют по поводу дальнейших действий
- Если поблизости нет врача, аккуратно выкрутите клеща вращательными движениями пинцетом или через марлю
- Продезинфицировать место укуса
- Сдать кровь на антитела
- При необходимости пройти иммунотерапию
Не все клещи переносят возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку около 150 недугами, наиболее распространенные из которых клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).
Скриншот: Центр громадського здоров'я
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