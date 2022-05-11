Во время военного положения леса могут стать опасными местами для прогулки, ведь там бывают неразорвавшиеся снаряды. Но еще одна опасность - это клещи. Они могут переносить возбудителей как вирусных, так и бактериальных заболеваний. Медики из ЦОЗ рассказали, как уберечься от клещей:

Позаботьтесь о соответствующей одежде для прогулки на природе: закрытая обувь и одежда, головной убор

Для защиты воспользуйтесь отпугивающим аэрозолем, не забывайте использовать повторно

На прогулке держитесь поближе к центру тропы и не заходите в травы

Тщательно осматривайте себя и своих близких каждый час прогулки

Сразу по возвращении домой еще раз осмотрите близких, детей и себя

Дома постирайте и погладьте одежду и вещи, которыми пользовались на прогулке.

Если на природу брали домашнего питомца - его также следует осмотреть наличие клещей.

Медики напомнили, что клещ может держаться на теле человека или животного до 12 суток. Взрослых присосавшихся клещей чаще всего замечают через 2-3 дня: на месте укуса появляются припухлость, зуд, покраснение, а сам клещ увеличивается в размерах.

Помните алгоритм действий, если вы обнаружили на теле клеща:

Не давить Не вырывать Не заливать маслом или спиртом Обратиться в травмпункт, где вам помогут вытащить клеща и проконсультируют по поводу дальнейших действий Если поблизости нет врача, аккуратно выкрутите клеща вращательными движениями пинцетом или через марлю Продезинфицировать место укуса Сдать кровь на антитела При необходимости пройти иммунотерапию

Не все клещи переносят возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку около 150 недугами, наиболее распространенные из которых клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).

Скриншот: Центр громадського здоров'я

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