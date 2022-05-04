Медики объяснили украинцам, как оказать помощь потерявшему сознание человеку
В Минздраве объяснили, как оказать домедицинскую помощь человеку, который потерял сознание.
Медики говорят, что потеря сознания может быть вызвана многими факторами: снижение АД, травма головы, отравление, переутомление и другое.
Чаще всего потеря сознания происходит внезапно, но иногда человек сначала может почувствовать тошноту, слабость, головокружение и другие симптомы.
Минздрав публикует инструкцию для действий в подобных ситуациях.
"Помните главное: если вы увидели, что человек потерял сознание, сразу вызовите бригаду экстренной медицинской помощи", - призывают в Минздраве.
Напомним, Минздрав разъяснил украинцам, как оформлять больничный лист во время войны.
Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.
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