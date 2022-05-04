В Минздраве объяснили, как оказать домедицинскую помощь человеку, который потерял сознание.

Медики говорят, что потеря сознания может быть вызвана многими факторами: снижение АД, травма головы, отравление, переутомление и другое.

Чаще всего потеря сознания происходит внезапно, но иногда человек сначала может почувствовать тошноту, слабость, головокружение и другие симптомы.

Минздрав публикует инструкцию для действий в подобных ситуациях.

"Помните главное: если вы увидели, что человек потерял сознание, сразу вызовите бригаду экстренной медицинской помощи", - призывают в Минздраве.

Напомним, Минздрав разъяснил украинцам, как оформлять больничный лист во время войны.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.