Иммунизация во время войны спасает жизнь наших детей. Около 15% смертей детей в возрасте до пяти лет происходит из-за пневмонии. Одним из главных ее возбудителей является гемофильная палочка типа Б, которая приводит к заболеванию Hib-инфекцией. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Hib-инфекция или гемофильная инфекция может стать причиной и других тяжелых болезней - гнойного менингита, поражения нервной системы, эпиглотита (тяжелый отек горла), отита, сепсиса (инфекция крови) и других.

Передается инфекция воздушно-капельным путем или контактно. По статистике, от 3 до 6% случаев гемофильной инфекции типа Б у детей - фатальные; до 20% пациентов, выживших после менингита, вызванного Hib, теряют слух или получают неврологические осложнения.

В зоне наивысшего риска дети от 6 месяцев до 4 лет. Однако болезнь может поразить подростков и даже взрослых.

Наиболее эффективным методом профилактики заболевания является вакцинация, которая может проводиться моновакцинами и комбинированными вакцинами, содержащими Hib-компонент.

Прививки для профилактики Hib-инфекции необходимо проводить по схеме:

первая доза - 2 месяц жизни;

вторая доза - 4 месяц жизни;

третья доза - 12 месяц жизни.

Украинские медики считают, что никто не должен умирать от болезней, которые можно предотвратить. Особенно во время войны.

"Используйте достижения медицины и защищайте здоровье детей от лишних рисков", - призывают в Минздраве.

Напомним, медики напомнили украинцам об опасности кори, свинки, краснухи и призвали вакцинироваться во время войны.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.