Медики из Центра общественного здоровья напомнили украинцам, что корь, паротит и краснуха - заболевания, которых можно избежать благодаря вакцинации. Для этого в возрасте 12 месяцев и 6 лет ребенка прививают трехкомпонетной вакциной КПК, которая обеспечивает иммунитет одновременно от трех заболеваний.

Во взрослом возрасте советуют ревакцинироваться, чтобы закрепить эффективность вакцины.

Корь - одна из главных причин детской смертности в мире. У нее тяжелое течение, корь может привести к пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти. Вирус кори чрезвычайно заразен. На 4-5 день инфицирования появляется красная сыпь, которая начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. На 6-12 день появляются высокая температура, насморк, кашель, иногда рвота и понос.

Краснуха - типичная детская болезнь. Течение краснухи чуть-чуть напоминает корь или ОРВИ: повышение температуры, красная сыпь по всему телу, увеличение затылочных лимфоузлов. Источником инфекции является больной человек, даже при отсутствии проявлений. Несмотря на то, что часто краснуха протекает у детей легко, у подростков и взрослых это заболевание может привести к тяжелым осложнениям. Особенно опасна болезнь для беременных женщин.

Эпидемический паротит, известный как свинка. Для болезни характерно болезненное опухание околоушных, слюнных, поджелудочных, половых желез.

От болезни чаще всего страдают подростки и взрослые. Вирус может поражать нервную систему, приводить к воспалительным процессам в мозге, молочных железах, яичках, потере слуха. У мужчин может привести к бесплодию, а у беременных женщин - к выкидышу или преждевременным родам.

"К сожалению, противовирусной терапии от этих трех недугов не существует. Единственная надежная защита от возможных осложнений - вакцинация. Две дозы вакцины обеспечивают пожизненную защиту от заболевания", - пишут в ЦОЗ.



Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України

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