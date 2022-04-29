В Минздраве напоминают украинским родителям о необходимости вакцинации детей от дифтерии. Взрослые тоже должны делать ревакцинацию каждые 10 лет.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Дифтерия – это острое инфекционное заболевание, которое поражает разные органы, чаще всего сердце, нервную систему, почки.

Передается инфекция воздушно-капельным путём и может проявляться болями в горле, повышенной температурой, лихорадкой, отеком слизистой ротоглотки, налетом на миндалинах серого цвета, осиплостью голоса. Приводит к усложнению дыхания.

Единственный способ защититься от дифтерии – вакцинация.

Детям ее проводят по схеме: второй, четвертый, шестой и 18-ый месяц жизни, затем шесть, 16 лет, и уже потом взрослые должны ревакцинироваться каждые 10 лет.

Эффективность прививок составляет почти 100%.

Минздрав во время войны регулярно напоминает родителям о всех заболеваниях, от которых нужно не забывать вакцинировать детей. Это также вакцинация против полиомиелита и туберкулеза.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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