В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как внутренним иммигрантам получить медицинскую помощь семейного врача, терапевта или педиатра внутренним иммигрантам.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Если из-за войны вы были вынуждены были переехать в другой населенный пункт Украины, по возможности поддерживайте связь со своим семейным врачом, терапевтом или педиатром", - в первую очередь советуют медики. 

Это необходимо потому, что доктор способен даже дистанционна оказывать медицинские услуги, например: 

  • проконсультировать пациента; 
  • выдать электронный рецепт с помощью программы "Доступные лекарства", а также - на инсулин;
  • оформить электронное направление. 

В случае, если со своим лечащим врачом невозможно связаться, медики рекомендуют обратиться в ближайший пункт медицинской помощи. Находясь на лечении у другого враче подписывать новую декларации не нужно будет. 

Также будет не сложно найти ближайшее учреждение, где вам окажут медицинскую помощь, если вы находитесь в незнакомой местности. В контакт-центре НЗСУ по номеру 16-77 помогут иммигранту сориентироваться. 

Доктор, который оказывает первую медицинскую помощь, может оказать следующие услуги: 

  • динамическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностику и лечение заболеваний;
  • базовые тесты и анализы;
  • направление к врачу узкой специализации или на обследование; 
  • паллиативная помощь;
  • рецепт на "Доступные лекарства", а также на инсулин, если это повторный рецепт;
  • прививка, в соответствии с календарем вакцинации. 

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Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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