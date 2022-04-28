В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как внутренним иммигрантам получить медицинскую помощь семейного врача, терапевта или педиатра внутренним иммигрантам.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Если из-за войны вы были вынуждены были переехать в другой населенный пункт Украины, по возможности поддерживайте связь со своим семейным врачом, терапевтом или педиатром", - в первую очередь советуют медики.

Это необходимо потому, что доктор способен даже дистанционна оказывать медицинские услуги, например:

проконсультировать пациента;

выдать электронный рецепт с помощью программы "Доступные лекарства", а также - на инсулин;

оформить электронное направление.

В случае, если со своим лечащим врачом невозможно связаться, медики рекомендуют обратиться в ближайший пункт медицинской помощи. Находясь на лечении у другого враче подписывать новую декларации не нужно будет.

Также будет не сложно найти ближайшее учреждение, где вам окажут медицинскую помощь, если вы находитесь в незнакомой местности. В контакт-центре НЗСУ по номеру 16-77 помогут иммигранту сориентироваться.

Доктор, который оказывает первую медицинскую помощь, может оказать следующие услуги:

динамическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностику и лечение заболеваний;

базовые тесты и анализы;

направление к врачу узкой специализации или на обследование;

паллиативная помощь;

рецепт на "Доступные лекарства", а также на инсулин, если это повторный рецепт;

прививка, в соответствии с календарем вакцинации.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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