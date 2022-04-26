24 апреля Украина присоединилась к Всемирной неделе иммунизации. Медики призывают соблюдать Национальный календарь профилактических прививок особенно в условиях войны. Об этом предупреждает Минздрав.

"Вакцины спасают жизнь с 1796 года, когда была сделана первая прививка от оспы. Украина находится в состоянии войны уже два месяца. Однако война не отменяет распространение опасных инфекций, а наоборот - способствует их распространению", - говорится в сообщении.

Медики напоминают о важности соблюдения Национального календаря профилактических прививок (если вы остались в Украине) или календаря профилактических прививок страны, в которую пришлось эвакуироваться.

"Для получения прививки обратитесь в ближайшую амбулаторию/больницу, которая оказывает первичную медицинскую помощь. В Украине прививки, внесенные в Национальный календарь профилактических прививок, безвозмездны", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин отменил карантинные зоны в Украине и разрешил допускать к работе невакцинированных сотрудников.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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