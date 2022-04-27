Минздрав напоминает украинским родителям о необходимости вакцинации, чтобы уберечь младенца от тяжелых форм туберкулеза.

Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

В Украине для предупреждения развития туберкулезного менингита или милиарного туберкулеза, особенно опасных для детей первого года жизни, применяют вакцину БЦЖ.

Ее вводят на 3-5 день жизни ребенка. Это рекомендуемый возраст для вакцинации, однако дети старше 5 дней также могут быть вакцинированы, если раньше они не были привиты по объективным причинам.

В Минздраве предупреждают, что без прививки вакциной БЦЖ у малышей, которые подхватят такой туберкулез, возрастает риск смерти.

БЦЖ используют не только в Украине, но и многих других странах с высокой распространенностью туберкулеза.

"Бояться этой вакцины не стоит, ведь она содержит настолько ослабленные микобактерии, что привести к заболеванию они просто не способны. Вакцина поможет иммунной системе подготовиться к возможным встречам с инфекцией и натренировать организм на борьбу с ней", - говорят в ЦОЗ.

Ранее медики сообщили, сколько украинцев заразились туберкулёзом за первый месяц весны.