В Украине пошла на убыль эпидемия коронавируса. Хотя из-за войны статистика может быть неточной.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

Сейчас в украинских больницах находится всего 2,9 тысячи больных COVID-19 и резко пошла на спад статистика заболеваний за сутки.

"На первой неделе войны мы регистрировали 4 тысячи случаев в сутки, затем произошел спад до 2,5 тысячи, сейчас в последнюю неделю апреля у нас 400 случаев в сутки", - говорит он.

Хотя Ляшко сам признает, что эту статистику нельзя считать абсолютно точной, ведь часть медицинских заведений не могут подавать свои данные из-за войны. Это Донецкая, Луганская и Харьковская области.

При этом у большинства из тех, кто все же заболевает COVID-19, болезнь проходит в легкой форме и люди продолжают вакцинироваться.

Напомним, что в Минздраве прогнозируют окончание эпидемии Covid-19 в Украине уже в этом году.

Хотя ранее в ВОЗ предупреждали о появлении множества новых штаммов коронавируса и говорили, что мир еще не достиг конца пандемии.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.