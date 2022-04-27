В мире продолжает распространяться загадочная вспышка тяжелого гепатита у детей. Уже зарегистрировано 200 первых случаев заражения в 12 странах мира.

Об этом сообщили в ВОЗ, пишет Evening Standard.

В результате во всем мире умер один ребенок, около 10% пострадавших нуждались в пересадке печени.

Больше всего случаев этого заболевания у детей в возрасте до 10 лет на сегодняшний день выявлено в Великобритании - 114. Также его обнаружили в Ирландии, США, Израиле, Нидерландах и Румынии. А недавно он дошел и до Японии с Канадой.

ВОЗ активно изучает причины заболеваний и ряд возможных основных факторов.

Ученые считают, что существует возможная связь с аденовирусом, распространенной инфекцией у детей, так как аденовирус был обнаружен примерно в 74 случаях гепатита, которые были протестированы.

"Для аденовируса необычно вызывать такие тяжелые симптомы, поэтому в настоящее время это активно исследуется", - сообщила старший научный сотрудник ВОЗ Филиппа Истербрук.

По словам профессора, необычным является отсутствие у заболевших вирусов, которые обычно ответственны за острое воспаление печени — гепатиты А, В, С, D и Е.

Также официальные лица здравоохранения в Великобритании говорят, что одним из факторов может быть локдаун против коронавируса.

Отметим, что как раз на днях медики напомнили украинцам о необходимости вакцинации от гепатита В, который может привести к смерти.