В Китае зафиксировали первый случай инфицирования человека штаммом птичьего гриппа H3N8. Мутацию, которой раньше болели только птицы и животные, выявили у четырехлетнего мальчика.

Об этом со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР пишет Reuters.

Случай инфицирования четырехлетнего мальчика штаммом H3N8 зафиксировали в центральной провинции Хэнань. 5 апреля у него появились лихорадка и другие симптомы после контакта с курами и воронами, которых выращивали в его доме.

При этом ни один из близких контактов не был заражен вирусом. Сообщается, что этот штамм не обладает способностью эффективно заражать людей, поэтому риск крупномасштабной эпидемии низкий.

Вариант H3N8 ранее был обнаружен в других местах в мире у лошадей, собак, птиц и тюленей, но о случаях заболевания людей H3N8 еще не сообщалось.

Напомним, в мае прошлого года китайские ученые заявили, что состав и история другого штамма вируса птичьего гриппа - H5N8 - могут стать причиной еще одной пандемии.

Также мы сообщали, что в феврале текущего года в ВОЗ прогнозировали появление множества новых штаммов коронавируса.