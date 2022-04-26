Вакцинация от гепатита В является первым решением в пользу жизни, поскольку эту прививку делают малышу в первые 24 часа жизни. Очень важно, чтобы родители были готовы к этому и не отказывались от нее. К этому призывает Центр общественного здоровья при Минздраве.

По данным медиков, вирус гепатита В нарушает функционирование печени. Длительное пребывание вируса в клетках печени может спровоцировать развитие цирроза и рака печени, что может привести к смерти.

Вирус можно подхватить в больнице, дома, в стоматологическом кабинете, в парикмахерской, при контакте с инфицированными предметами - зубной щеткой, железной расческой, ножницами, которыми пользовался инфицированный человек.

При этом развитие хронической инфекции больше распространено среди детей грудного возраста, инфицированных их матерями, или до достижения пятилетнего возраста. Именно поэтому важно получить все три дозы вакцины, потому что от этого зависит уровень защиты ребенка.

Медики рекомендуют также и взрослым выяснить, была ли сделана им такая прививка.

"Ведь вакцину против вирусного гепатита B ввели в программу иммунизации детей в Украине только с 2001 года. Поэтому если вы родились до 2001 года, вероятно, что прививки от вирусного гепатита В у вас нет. Обратитесь к врачу и проконсультируйтесь по поводу получения вакцины", - советуют медики.

Также они объясняют, что лечение вирусного гепатита В длительно. Надежной защитой от этого недуга является прививка, которая защищает более чем на 95% и формирует пожизненный иммунитет.

Напомним, медики напомнили украинцам о календаре вакцинации от инфекционных болезней.

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