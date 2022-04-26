Вице-президент США Камала Харрис во вторник получила положительный результат теста на COVID-19 и продолжит работать из собственной резиденции. С Джо Байденом она тесно не контактировала в последнее время.

Об этом говорится в официальном заявлении ее офиса.

"Сегодня вице-президент Камала Харрис получила положительный результат на COVID-19, который показал быстрый тест, а также ПЦР-тест", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что Харрис не проявляет болезненных симптомов. Вице-президент продолжит работать в условиях изоляции из своей резиденции.

В Белом доме также уточнили, что Харрис не контактировала тесно с президентом или первой леди в последнее время.

После соблюдения всех медицинских требований Харрис вернется в Белый дом после того, как получит отрицательный тест, говорится в заявлении.

Напомним, что недавно у спикера Палаты представителей нашли коронавирус после поцелуев с президентом США.

А перед ним и шеф ЦРУ Бернс сдал положительный тест на коронавирус через день после встречи с Байденом. Но на самого президента США вирус в итоге не распространился.