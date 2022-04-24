В Центре общественного здоровья напомнили украинцам, что, несмотря на войну, угроза коронавируса остается. Поэтому стоит соблюдать противоэпидемические меры, особенно при посещении церкви в пасхальные праздники.

Там дали советы о безопасном посещении богослужения:

Носите маску правильно, чтобы она плотно закрывала нос и рот.

Соблюдайте гигиену рук: пользуйтесь антисептиками с содержанием не менее 60% спирта, не касайтесь лица, особенно глаз, рта, носа. Мойте руки с мылом не менее 40 секунд.

Соблюдайте этикет кашля: кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок.

Соблюдайте физическую дистанцию ​​1,5 метра от других даже на открытом воздухе.

Если вы или ваши близкие имеют симптомы ОРВИ, оставайтесь дома.

В храмах необходимо усилить меры противоэпидемической безопасности, использовать средства дезинфекции, держать входную дверь открытой, чтобы помещение проветривалось.

Важно соблюдать правила гигиены во время причастия. Для обтирания губ нужно использовать одноразовые салфетки, а чтобы запивать - одноразовую посуду.

Достаточным проявлением почитания святынь (креста, икон, святых мощей) является поклон перед ними, без целования.

По возможности рекомендуется допускать практику всеобщей исповеди.

Оставаться дома - лучший способ защитить себя и других.

Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о резком спаде заболеваемости коронавирусом в Украине. Хотя ещё месяц назад в стране фиксировали по 4,5 тысячи случаев заболеваемости за сутки.