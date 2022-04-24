Медики рассказали украинцам, как не заразиться коронавирусом в церкви
В Центре общественного здоровья напомнили украинцам, что, несмотря на войну, угроза коронавируса остается. Поэтому стоит соблюдать противоэпидемические меры, особенно при посещении церкви в пасхальные праздники.
Там дали советы о безопасном посещении богослужения:
- Носите маску правильно, чтобы она плотно закрывала нос и рот.
- Соблюдайте гигиену рук: пользуйтесь антисептиками с содержанием не менее 60% спирта, не касайтесь лица, особенно глаз, рта, носа. Мойте руки с мылом не менее 40 секунд.
- Соблюдайте этикет кашля: кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок.
- Соблюдайте физическую дистанцию 1,5 метра от других даже на открытом воздухе.
- Если вы или ваши близкие имеют симптомы ОРВИ, оставайтесь дома.
- В храмах необходимо усилить меры противоэпидемической безопасности, использовать средства дезинфекции, держать входную дверь открытой, чтобы помещение проветривалось.
- Важно соблюдать правила гигиены во время причастия. Для обтирания губ нужно использовать одноразовые салфетки, а чтобы запивать - одноразовую посуду.
- Достаточным проявлением почитания святынь (креста, икон, святых мощей) является поклон перед ними, без целования.
- По возможности рекомендуется допускать практику всеобщей исповеди.
- Оставаться дома - лучший способ защитить себя и других.
Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України
Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о резком спаде заболеваемости коронавирусом в Украине. Хотя ещё месяц назад в стране фиксировали по 4,5 тысячи случаев заболеваемости за сутки.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.