Министерство здравоохранения напомнило украинцам, которые эвакуировались от войны, что они должны вакцинироваться или вакцинировать своих детей согласно календарю прививок той страны, где они сейчас находятся. Об этом Минздрав написал в Facebook.

"Всем, кто находится за пределами страны и планирует делать прививки, рекомендуется соблюдать календарь иммунизации страны пребывания", - сообщили в министерстве.

Прививки, сделанные за границей во время войны будут действительны:

"В большинстве стран данные о вакцинации вносятся в Международный вакцинальный паспорт. По возвращении домой вы сможете передать этот документ врачу, с которым у вас или вашего ребенка заключена декларация, и внести данные в Электронную систему здравоохранения", - сообщили в министерстве.

Минздрав призвал не медлить с вакцинацией, если время прививки пришло во время нахождения за границей.

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

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