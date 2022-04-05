Все прививки попадают в паспорт вакцинации. Медики посоветовали украинцам вакцинироваться за границей
Министерство здравоохранения напомнило украинцам, которые эвакуировались от войны, что они должны вакцинироваться или вакцинировать своих детей согласно календарю прививок той страны, где они сейчас находятся. Об этом Минздрав написал в Facebook.
"Всем, кто находится за пределами страны и планирует делать прививки, рекомендуется соблюдать календарь иммунизации страны пребывания", - сообщили в министерстве.
Прививки, сделанные за границей во время войны будут действительны:
"В большинстве стран данные о вакцинации вносятся в Международный вакцинальный паспорт. По возвращении домой вы сможете передать этот документ врачу, с которым у вас или вашего ребенка заключена декларация, и внести данные в Электронную систему здравоохранения", - сообщили в министерстве.
Минздрав призвал не медлить с вакцинацией, если время прививки пришло во время нахождения за границей.
Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України
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