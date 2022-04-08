У спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выявлен коронавирус. Причем инфекцию нашли через день после совместного мероприятия с президентом Джо Байденом.

Об этом сообщил 7 апреля представитель аппарата спикера Дрю Хэммилл в своем Твиттере.

"Спикер Пелоси получила положительный результат теста на коронавирус, на данный момент у нее не проявились симптомы", - написал Хэммилл у себя в соцсети.

Ранее на этой неделе спикер сдавала тест на COVID-19 с отрицательным результатом.

Коронавирус Пелоси переносит без симптомов, чувствует себя нормально. Хэммилл также отметил, что Пелоси получила обе дозы вакцины от вируса и еще бустерную дозу.

Спикер уйдет на самоизоляцию, из-за чего запланированную ранее поездку на Тайвань пришлось перенести на неопределенное время.

6 апреля спикер присутствовала на подписании Байденом закона о финансовой реформе почтовой службы США. Все присутствующие находились в помещении без медицинских масок, причем Пелоси и Байден обнимались и целовались.

В Белом доме это не считают близким контактом. Президент, тем не менее, проверился на COVID-19 и оказался чист.

В конце марта "Страна" сообщала, что шеф ЦРУ Уильям Бернс сдал положительный тест на коронавирус через день после встречи с Байденом.

Между тем в мире резко снизилась смертность от ковида. Число летальных исходов за неделю уменьшилось более чем на 40%.