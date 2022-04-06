В мире уменьшилась смертность от Covid-19. За неделю летальных исходов от болезни стало на 43% меньше.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным экспертов, смертность особенно сильно снижается в Юго-Восточной Азии (на 73%) и Америке (на 63%). Падает и число заражений - в Европе оно снизилось на 16%.

Ранее мы писали, что в мире распространяется новая разновидность штамма коронавируса "Омикрон". Ее называют "стелс-омикроном" или "невидимым Омикроном". В середине февраля было известно, что случаи заражения этой разновидностью ковида зафиксировали и в Украине. "Страна" разбилась, что говорят ученые, чем он может быть опасен и в каких странах уже доминирует.

Также мы сообщали, как не заразиться коронавирусом в убежище. По данным Минздрава, как минимум трижды в день такие помещения нужно проветривать, по возможности проводить влажную уборку каждый день.

Кроме того, рассказывали, что в конце марта в пяти регионах Украины отменили "красный" уровень опасности в связи с Covid-19.

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