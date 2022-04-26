Число летальных исходов из-за коронавируса на прошлой неделе достигло самого низкого уровня за два года пандемии - с марта 2020-го.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По данным на 26 апреля, всего в мире насчитывается 510 миллионов людей, которые переболели ковидом. Для 6,22 миллионов болезнь стала смертельной. За сутки 25 апреля прирост летальных исходов в мире составил 2412 случаев.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о резком спаде заболеваемости коронавирусом в Украине.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.