В Украине в марте 2022 года зарегистрировано 1522 случая заражения туберкулезом. Это на 250 случаев заражения меньше, чем было в феврале.

Такие данные публикует Центр общественного здоровья.

Всего от туберкулеза в марте лечилось 12 540 человек.

Было зарегистрировано 1 222 новых случая заболевания и 249 пациентов с рецидивом.

Еще 18 пациентов возобновили лечение после перерыва, а 18 пациентов начали повторное лечение после неудачного.

Также ЦОЗ публикует контакты, куда обращаться за лекарствами переселенцам.

Ранее в МОЗ сообщили, сколько украинцев заразились ВИЧ и заболели СПИД в первый месяц весны.