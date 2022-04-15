Медики сообщили, сколько украинцев заразились туберкулёзом за первый месяц весны
В Украине в марте 2022 года зарегистрировано 1522 случая заражения туберкулезом. Это на 250 случаев заражения меньше, чем было в феврале.
Такие данные публикует Центр общественного здоровья.
Всего от туберкулеза в марте лечилось 12 540 человек.
Было зарегистрировано 1 222 новых случая заболевания и 249 пациентов с рецидивом.
Еще 18 пациентов возобновили лечение после перерыва, а 18 пациентов начали повторное лечение после неудачного.
Также ЦОЗ публикует контакты, куда обращаться за лекарствами переселенцам.
Ранее в МОЗ сообщили, сколько украинцев заразились ВИЧ и заболели СПИД в первый месяц весны.
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