В Центре общественного здоровья Украины опубликовали статистику заражений и смертей от туберкулеза в феврале 2022 года. Так, по их информации в Украине за второй месяц года зарегистрировали 1772 случая туберкулеза:

▪ 1 360 новых случаев заболевания;

▪ 313 пациентов с рецидивом;

▪ 24 пациента, возобновивших лечение после перерыва;

▪ 41 пациент, начавший повторное лечение после неудачного;

▪ 23 других случая;

▪ 11 пациентов с неизвестной историей предварительного лечения;

▪ у 41 пациента также диагностирован COVID-19.

Всего в феврале 2022 года от туберкулеза лечились 12 580 человек.

Также ЦОЗ публикует фтизиопульмонологические центры Украины с адресами, ссылками на сайты, соцсети, чтобы помочь пациентам продолжить лечение в любом уголке страны.

Больше информации для пациентов о лечении туберкулеза в разных регионах Украины и за рубежом вы можете найти по ссылке.

Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров'я

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