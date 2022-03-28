Медики сообщили, сколько украинцев заразились и болели туберкулезом в феврале
В Центре общественного здоровья Украины опубликовали статистику заражений и смертей от туберкулеза в феврале 2022 года. Так, по их информации в Украине за второй месяц года зарегистрировали 1772 случая туберкулеза:
▪ 1 360 новых случаев заболевания;
▪ 313 пациентов с рецидивом;
▪ 24 пациента, возобновивших лечение после перерыва;
▪ 41 пациент, начавший повторное лечение после неудачного;
▪ 23 других случая;
▪ 11 пациентов с неизвестной историей предварительного лечения;
▪ у 41 пациента также диагностирован COVID-19.
Всего в феврале 2022 года от туберкулеза лечились 12 580 человек.
Также ЦОЗ публикует фтизиопульмонологические центры Украины с адресами, ссылками на сайты, соцсети, чтобы помочь пациентам продолжить лечение в любом уголке страны.
Больше информации для пациентов о лечении туберкулеза в разных регионах Украины и за рубежом вы можете найти по ссылке.
Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров'я
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