В Украине в марте зарегистрировано 779 новых случаев ВИЧ-инфекции и 174 случаев заражения СПИДом. От него же еще 111 человек скончались.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Примечательно, что эта статистика не сильно отличается от довоенных показателей. То есть украинцы не перестали сдавать анализы даже в условиях войны.

Абсолютное большинство людей заразились ВИЧ в марте гетеросексуальным путем.

Стоит отметить, что данные не учитывают данные Черниговской и Харьковской областей, где в марте были активные боевые действия.

При этом в ЦОЗ обещают обеспечивать всех нуждающихся нужными препаратами от ВИЧ, и около 98% заразившихся уже через 18 месяцев не будут иметь этой инфекции.

Напомним, что в Нидерландах нашли новый вариант ВИЧ, который быстро приводит к развитию СПИДа.