В МОЗ сообщили, сколько украинцев заразились ВИЧ и заболели СПИД в первый месяц весны
В Украине в марте зарегистрировано 779 новых случаев ВИЧ-инфекции и 174 случаев заражения СПИДом. От него же еще 111 человек скончались.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
Примечательно, что эта статистика не сильно отличается от довоенных показателей. То есть украинцы не перестали сдавать анализы даже в условиях войны.
Абсолютное большинство людей заразились ВИЧ в марте гетеросексуальным путем.
Стоит отметить, что данные не учитывают данные Черниговской и Харьковской областей, где в марте были активные боевые действия.
При этом в ЦОЗ обещают обеспечивать всех нуждающихся нужными препаратами от ВИЧ, и около 98% заразившихся уже через 18 месяцев не будут иметь этой инфекции.
Напомним, что в Нидерландах нашли новый вариант ВИЧ, который быстро приводит к развитию СПИДа.