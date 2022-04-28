Медики дали украинцам советы, как лечить кашель у детей и когда их показывать врачу. Инфографика
В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины дали рекомендации о том, что делать, если у вашего ребенка начался кашель.
Соответствующую инфографику МОЗ Украины приводит в Facebook.
Кашель — это защитный рефлекс организма, который помогает ему избавиться от чего-то нежелательного, что попало на слизистую или в дыхательные пути. Вирусы, бактерии, аллергены, дым и пыль – все это может вызвать кашель.
Медики утверждают, что если кашель усиливается в горизонтальном положении, то, как правило, речь может идти о простуде. В таком случае необходимо увлажнять слизистые носа физраствором и использовать перед сном назальный аспиратор.
Что категорически не рекомендуется делать при кашле:
- использовать при самолечении средства, которые усиливают кашель;
- использовать для лечения кашля у младенцев муколитики (препараты, вызывающие отхаркивание).
Медики советуют чаще проветривать и охлаждать помещение, в котором находится больной кашлем ребенок, а также помнить, что при кашле необходимо давать обильное питье, чтобы не позволять слизистым дыхательных путей пересыхать.
В МОЗ также перечислили симптомы, при которых болеющего ребенка необходимо срочно показать врачу:
- одышка;
- высокая температура;
- изменение тембра голоса;
- "лающий" кашель;
- затрудненное дыхание.
Ранее мы писали, что в Аргентине по звуку кашля будут определять заразился ли человек коронавирусом.
Также "Страна" сообщала, что в МОЗ объяснили, чем отличаются симптомы гриппа, ОРВИ и COVID-19.