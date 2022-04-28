В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины дали рекомендации о том, что делать, если у вашего ребенка начался кашель.

Соответствующую инфографику МОЗ Украины приводит в Facebook.

Кашель — это защитный рефлекс организма, который помогает ему избавиться от чего-то нежелательного, что попало на слизистую или в дыхательные пути. Вирусы, бактерии, аллергены, дым и пыль – все это может вызвать кашель.

Медики утверждают, что если кашель усиливается в горизонтальном положении, то, как правило, речь может идти о простуде. В таком случае необходимо увлажнять слизистые носа физраствором и использовать перед сном назальный аспиратор.

Что категорически не рекомендуется делать при кашле:

использовать при самолечении средства, которые усиливают кашель;

использовать для лечения кашля у младенцев муколитики (препараты, вызывающие отхаркивание).

Медики советуют чаще проветривать и охлаждать помещение, в котором находится больной кашлем ребенок, а также помнить, что при кашле необходимо давать обильное питье, чтобы не позволять слизистым дыхательных путей пересыхать.

В МОЗ также перечислили симптомы, при которых болеющего ребенка необходимо срочно показать врачу:

одышка;

высокая температура;

изменение тембра голоса;

"лающий" кашель;

затрудненное дыхание.

Ранее мы писали, что в Аргентине по звуку кашля будут определять заразился ли человек коронавирусом.

Также "Страна" сообщала, что в МОЗ объяснили, чем отличаются симптомы гриппа, ОРВИ и COVID-19.