В Минздраве напоминают родителям о необходимости вакцинировать детей против полиомиелита.

Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

Медики напоминают, что данная вакцинация обязательна во всех странах Европы. Детям достаточно шести доз прививок для иммунитета на всю жизнь.

Вирус полиомиелита поражает нервные клетки, отвечающие за движение, и приводит к параличу. Паралитическая форма полиомиелита неизлечима.

Обычно симптомы похожи на заражение острыми кишечными инфекциями, гриппом или ОРВИ.

"Пока человек думает, что у него грипп, вирус полиомиелита коварно распространяется по организму. И впоследствии возникают двигательные расстройства. Они выражаются сильными болями в мышцах, развивающимся параличом за несколько часов, поражая ноги, плечи, грудь, живот, лицо и т.д", - предупреждают в Минздраве.

В результате болезнь приводит к смерти, поражая дыхательные мышцы. А в случае выздоровления функции пораженных болезнью нервов и мышц не восстанавливаются, также возможны опасные осложнения — пневмония, миокардит, тяжелые желудочно-кишечные расстройства с кровотечением и т.д.

Вирус передается, как правило, через грязные руки.

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