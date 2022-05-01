В Центре гражданского здоровья Украины напомнили гражданам о том, что коклюш – это крайне заразное заболевание, которое характеризуется воспалением дыхательных путей и кашлем. Им страдают дети, а единственный способ предотвратить тяжелую болезнь - вакцинация.

"У младенцев коклюш может сопровождаться временным прекращением дыхательных движений. Пневмония является довольно распространенным осложнением от коклюша. Реже возникают конвульсии и поражения головного мозга. Симптомы обычно появляются через 7-10 дней после инфицирования: умеренный жар, насморк, кашель, который, как правило, переходит в судорожный кашель. При первых симптомах немедленно обращайтесь к врачу", сообщают в ЦОЗ.

Предотвратить коклюш можно благодаря вакцинации. Согласно национальному календарю прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Ранее мы писали, что в Минздраве напоминают украинским родителям о необходимости вакцинации детей от дифтерии. Взрослые тоже должны делать ревакцинацию каждые 10 лет.

Также "Страна" рассказывала, что медики напомнили украинцам о необходимости вакцинации детей от туберкулеза во время войны.