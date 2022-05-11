Украинские войска приблизились к границам России на Харьковском направлении, а в отдельных местах даже вышли на нее.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"ВСУ приблизились, а где-то, говорят, уже и вышли. Надо понимать, что данные поступают с опозданием. Они часть разбитых войск забрали на территорию РФ, часть перебросили на Луганское направление, а часть заменили мобилизованными из "ЛНР" и "ДНР". Но граница уже давно не является безопасной зоной. Конфликт там не прекратится", - сказал Арестович.

По его словам, войска РФ стреляют через границу.

"Это символическое значение имеет, но военного не имеет, потому что может идти стрельба, могут быть попытки зайти. Но от Харькова оттеснили, действительно. Полевую артиллерию отодвинули, теперь достать может только РСЗО. В значительной степени защитили Харьков", - объяснил советник главы Офиса президента.

Ранее мэр Харькова заявлял, что город уже три дня как не обстреливают.

С понедельника в областном центре собираются запустить общественный транспорт.