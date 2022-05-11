Харьков разорвал побратимские отношения с городами России. Соответствующее решение единогласно приняли депутаты на внеочередной сессии Харьковского горсовета, в среду, 11 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

"Еще в первые дни войны я дал поручение убрать с сайта горсовета все российские города-партнеры Харькова. Потому что не могут у нас быть побратимские отношения с людьми, которые убивают украинцев и уничтожают нашу Родину. Поэтому я предлагаю сегодня разорвать эти отношения. Таких городов-побратимов у Харькова быть не может", - заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Вместе с тем, в Харькове горсовет принял решение об изменении названий трех улиц и района, о чем сообщалось ранее, связанных с Россией:

Пр. Московский переименовали в пр. Героев Харькова;

Спуск Белгородский - в ул. Героев спасателей;

Белгородское шоссе - в Харьковское шоссе;

Район Московский - в район Салтовский.

Игорь Терехов также предложил оформить список топонимов, которые необходимо "дерусифицировать" к следующему заседанию горсовета.

"И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные русским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители. Я уверен, что у нас хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины", - сказал он.

Напомним, ранее в Харькове демонтировали памятник маршалу Жукову.

Также сообщалось, что в Одессе с памятного знака городов-побратимов на Думской площади снимут указатели с названиями городов РФ.