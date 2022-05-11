В сети появилось видео, на котором люди массово возвращаются в Харьков на фоне новостей о том, что ВСУ, оттеснили российские войска от города. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил "Стране" возвращение местных жителей в город.

"Едут. Люди возвращаются. Уже три дня город не обстреливают. Людей это вдохновляет", - сказал он.

В тоже время ехать назад в Харьков или нет - решение должен принимать каждый самостоятельно.

"Мы все делаем, чтобы город ожил, запускаем транспорт, ухаживаем за парками, высаживаем цветы, асфальтируем разбитые дороги, а ехать или нет - зависит от уровня внутреннего ощущения каждого. У меня есть друзья, которые живут в городе, где не стреляют и они боятся. А есть бесстрашные. Вот прислали данные по новорождённым на 10 мая. 34 роженицы, 8 детей вчера родилось. Жизнь продолжается", - сказал Игорь Терехов "Стране".

Ранее "Страна" писала, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о сокращении обстрелов в Харькове после оттеснения ВСУ российских войск.

Также мы рассказывали, что под Харьковом россияне массово выводят войска из Боровой и Богуславки в Купянск.