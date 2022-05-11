Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью "Стране" сообщил, что с понедельника в городе начнёт работать наземный общественный транспорт.

"Планируем запустили троллейбусы, автобусы. Уже продумываем маршруты для трамваев, которых осталось меньше половины от того количества, которое было до войны, потому что часть состава разбомбили. Кроме того, решаем вопрос с движением через блокпосты. В свое время на основных трассах Харькова мы вместе с военными организовали блокпосты и "змейки". Теперь вместе с ними будем решать вопрос проезда через них троллейбусов и другого общественного транспорта. Транспорт необходимо запустить, чтобы начать вернуть город в нормальную жизнь, чтобы заработали бизнес и предприятия", - отметил мэр Харькова



В городе несколько изменится транспортная логистика, переформатируют часть маршрутов.

"Нужно сделать новую маршрутизацию, так как от части трамвайных маршрутов придется временно отказаться. И дело не только в уменьшении подвижного состава - у нас есть разбитые тяговые подстанции, которые сегодня восстановить нереально. А там, где они есть, понадобится время, чтобы привести рельсы в нормальное состояние. Сейчас запустим первую маршрутизацию, а потом будем ее корректировать по мере ремонтов и изменения пассажиропотока", - отметил Терехов.

По его словам, транспорт в Харькове будет работать в рамках комендантского часа.

"Поэтому основную транспортировку людей будем делать в утреннее время и после 16-17 часов. Рассчитываю, что это позволит перезапустить работу многих промышленных предприятий", - сообщил Терехов.

Как сообщил мэр Харькова, проблема с топливом также пытаются решить, но в городе ещё есть небольшой запас для коммунального транспорта.

"Мы его закупаем напрямую. У нас цены, конечно, немного ниже, потому что мы заранее проплачивали и покупали топливо. Поэтому у нас небольшой запас есть. Но он есть сегодня, а нам ещё нужно заправлять каждый день коммунальные службы, автобусы", - сообщил Терехов.

Он добавил, что вскоре в Харькове планируют возобновить работу метрополитена.

"Также постепенно будем запускать метро. Сейчас в там живут беженцы, жители районов, подвергавшихся постоянным обстрелам. Всех, потерявших жильё, сейчас начнем переселять в общежития и другие места. Мы и в дальнейшем будем обеспечивать их всем необходимым для жизни, включая медикаменты и предметы первой необходимости", - рассказал Терехов.

Напомним, ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что в связи с оттеснением врага на север в городе сократилось количество обстрелов.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве вернут плату за проезд в общественном транспорте.

Также мы рассказывали, что горсовет Харькова разорвал побратимские отношения с городами РФ и переименовал Московский проспект.